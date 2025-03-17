Экономика

ГК «Титан» представил инвестпроекты на форуме «Ресурсы роста»

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский выступил на пленарном заседании VI Международного промышленного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес», где рассказал об импортозамещающих проектах, которые компания в данный момент реализует в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: ГК «Титан»

В ходе своего выступления Михаил Сутягинский подчеркнул, что современные вызовы, стоящие перед нефтехимической отраслью, требуют активных шагов в направлении импортозамещения и создания эффективных собственных технологий. Формирование условий для развития производства востребованной химической продукции в конечном итоге станет основой для достижения технологического суверенитета России.

Он отметил, что группа компаний «Титан» в настоящий момент уже реализует 10 продуктов в рамках 6 приоритетных цепочек.

Среди приоритетных Михаил Сутягинский выделил строительство второй очереди завода по выпуску ПЭТ и ПБТ гранул в Пскове. Данное производство является частью цепочек «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры» и «Ацетилен, бутандиол, производные МАН». Выпуск пленок, инженерных пластиков, композиционных материалов на основе этих материалов будет способствовать развитию радио и микроэлектроники, химической, медицинской, текстильной и других отраслей промышленности в стране.

Еще одно направление – производство ПЭТ волокна, планируемая мощность выпуска данного вида продукции в рамках реализации второй очереди проекта составляет 150 тысяч тонн в год. Полиэфирные волокна востребованы во многих отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам и низкой себестоимости. Они применяется при производстве одежды, спецодежды и средств индивидуальной защиты, прочего текстиля, шинного корда, промышленных нетканых материалов и другой продукции.

В Нижегородской области ГК «Титан» реализует проект по выпуску сликазолей и силикагелей. Это сырьевой компонент, который используется в качестве наполнителя для ряда цепочек, и в первую очередь «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры». Силикагели могут быть наполнителем как для ПЭТ и ПБТ, так и для базовых полимеров. Они придают высокоэффективные свойства полимерам и расширяют отрасли их применения, используются в автомобилестроении, радио-микро-электронике, медицинской промышленности. Еще один проект – строительство завода по производству технического кремния высокой чистоты – станет базовым сырьем для цепочки «Кремнийорганические соединения».

Также в конце прошлого года в Москве был открыт производственный центр микрофлюидики. На его базе создано первое в России производство оборудования для микрофлюидного синтеза, которое применяется в выпуске фармацевтических субстанций, косметики, агрохимической продукции, нефтехимии, химреактивов. Планируемый объем выпуска оборудования составит свыше 250 насосов, до 1 800 комплектов микрофлюидных смесителей и фитингов и до 360 трубчатых реакторов в год. Мощность одного микрофлюидного насоса позволяет выпускать продукцию объемом несколько сотен тонн в год.

В этом году планируется запуск производства полиизобутилена (ПИБ) на заводе «Омский каучук» мощностью 10 тысяч тонн, сегодня этот компонент на 90% импортируется. Реализация проекта позволит полностью закрыть внутренний спрос на этот продукт, который применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке.