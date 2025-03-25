Общественная организация «Деловая Россия» подписала соглашения с фондом гарантий и развития предпринимательства

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» подписали соглашения о сотрудничестве, сообщается в группе общественной организации в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Деловая Россия» / «ВКонтакте»
«Сообщаем о важном шаге в развитии предпринимательства в нашем регионе. Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", под руководством Председателя Дмитрия Мельникова, и Автономная некоммерческая организация "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области", во главе с директором Анастасией Ивановой , подписали соглашение о сотрудничестве!» - сообщается в группе.
В публикации отмечается, что это соглашение открывает новые горизонты для бизнеса в Псковской области.
«Основной целью нашего взаимодействия является создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности и развитие инфраструктуры поддержки бизнеса. Мы стремимся к тому, чтобы каждый предприниматель мог получить необходимые ресурсы и информацию для успешного роста. Это сотрудничество — это не просто формальность, а реальная возможность для каждого», - добавили в региональном отделении «Деловой России».