Экономика

Искусственные алмазы представлены на выставке промышленности в Пскове

Искусственные алмазы можно увидеть на выставке, которая проходит в рамках выездной стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов СЗФО в Пскове 3-4 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Натуральные алмазы выращиваются миллионы лет, а наша технология имитирует этот процесс. Берется небольшой осколок алмаза, помещается в специальную шайбу и из углерода производится искусственный алмаз. По составу он абсолютно идентичен натуральному», — рассказал представитель компании Syntexhno.

Он добавил, что подобная технология позволяет выращивать алмазы большего размера и с меньшими затратами, чем поиск натурального камня.

Напомним, выставочной площадке в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове представлено более 40 крупнейших промышленных предприятий региона, которые демонстрируют свои товары, новые разработки, в том числе и в сфере импортозамещения. В их числе крупнейшие производства Пскова и Великих Лук: опытный завод «Микрон», Завод электротехнического оборудования, Велмаш, Псковский завод автоэлектроарматура, Элементум, Псковский электромашиностроительный завод и многие другие промышленные площадки. Кроме того, представлены компании, работающие в сфере легкой промышленности, косметической индустрии. Также на отдельной экспозиции можно ознакомиться с продукцией ОЭЗ «Моглино».

Смотрите также Крупные предприятия региона демонстрируют свои разработки на выставке в Пскове. ФОТО

Выездная стажировка Минпромторга России для регионов СЗФО «Федеральная практика» объединит более 380 участников из 10 субъектов. Она посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа.