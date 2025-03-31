Экономика

Псковичам рассказали, как оспорить взятый мошенниками кредит

В 2024 году ситуация с мошенничеством в кредитной сфере приняла статус катастрофической. Таким мнение поделилась арбитражный управляющий Ульяна Михайлова в эфире передачи «Банкротство и точка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Количество вытянутых денег в 2024 году зашкаливает. Статистика предоставляется, это 27,5 млрд рублей. В последние 2 года происходит сумасшедшая активизация. Мы видим, что это просто катастрофа. Надо различать два случая: когда ты сам ходил в отделение банка и сам подписывал все документы и когда на твое имя, используя персональные данные, оформили кредит мошенники», - сказала Ульяна Михайлова.

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«Самый лучший вариант при утечке персональных данных – это обратиться в полицию. Всё будет зависеть от скорости, с которой вы среагируете, успеете ли сделать скриншоты переписок, так как в мессенджерах сообщения успешно удаляются со стороны мошенников. Поэтому в ходе судебного разбирательства будут учитываться все факторы», - предупредила специалист.

Она подчеркнула, что практика судебных разбирательств по подобным делам за последние годы набирает обороты.

«Наиболее простой вариант, если это электронный кредит, если все выполнялось без посещения банка. В суде нужно доказать, что это не ты оформлял данный кредит, и предоставить доказательства, что это не ты производил взятие кредита, что деньги пошли не на твои расчетные счета. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – это арбитражный суд, для физлиц – обычное гражданское делопроизводство. Можно получить решение в свою пользу. Эта практика сейчас усиливается», - сказала арбитражный управляющий.

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Ульяна Михайлова отдельно отметила, что случаи, если человек все-таки самостоятельно ходил в банк и затем перечислил кредитные средства мошенникам, тоже находят свое решение.

«Помимо электронных договоров, активно формируется судебная практика, когда договор бумажный, подписанный в банке. Их признают недействительными, доказав свое невменяемое состояние. Имеется в виду, что вы были не в состоянии оценить последствия своих действий. Он пока что с неярко выраженным стандартом доказывания. 100%-ной гарантии нет», - заключила эксперт.