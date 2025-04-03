Экономика

Антон Алиханов и псковский губернатор прибыли на выездную стажировку Минпромторга

Министр торговли и промышленности Российской Федерации Антон Алиханов прибыл в Псков на выездную стажировку «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа 4 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Михаил Ведерников, Антон Алиханов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов ознакомились с юмористическим видеоотчетом о первом дне «Федеральной практики».

Глава Минпромторга в 2024 году уже встречался с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, чтобы обсудить ключевые направления развития промышленности региона, и отметил, что областью многое было сделано для развития особой экономической зоны «Моглино».

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Напомним, выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3-4 апреля.