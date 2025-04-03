Экономика

Антон Алиханов: СЗФО — один из крупных индустриальных центров нашей страны

Порядка 250 миллиардов рублей выделил Минпромторг на развитие предприятий в СЗФО за последние три года. Об этом министр торговли и промышленности Российской Федерации Антон Алиханов заявил на выездной стажировке «Федеральная практика» Минпромторга в Пскове 4 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы уже восемь лет регулярно проводим вот такие выездные сессии, федеральные практики. Сегодня мы запускаем цикл стажировок, которые посвящены реализации новых национальных проектов технологического лидерства. У нас будет еще несколько таких практик с коллегами из Северо-Кавказского федерального округа, Дальнего Востока, Сибири, Южного федерального округа, охватим такими практиками всю страну. Я бы хотел сказать слова благодарности руководству Псковской области, лично Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору - ред.) за помощь в организации этой встречи. Мы не просто так решили начать с СЗФО. Это один из крупных индустриальных центров нашей страны, на него приходится свыше 13 процентов промышленного производства всей страны и здесь у нас сосредоточены ведущие предприятия судостроения, автопрома, активно развивается химическая промышленность. В округе представлены практически все из полутора десятков отраслей. Мы выделяем достаточно большой объем ресурсов в поддержку расположенных в СЗФО предприятий по линии нашего ведомства. За последние три года было направлено порядка 250 миллиардов рублей. Кроме того, со стороны Фонда развития промышленности профинансировано около 140 проектов на общую сумму 70 миллиардов рублей», — сказал Антон Алиханов.

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Напомним, выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3-4 апреля.