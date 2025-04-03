Экономика

Александр Козловский: Псковская область имеет развитую сеть инфраструктурных проектов

Псковская область имеет очень развитую, крепкую сеть инфраструктурных проектов. Таким мнением поделился куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский во время выездной стажировки «Федеральная практика» Минпромторга в Пскове 4 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы работаем в плотной координации с представителями реального сектора и профильными ассоциациями на площадках экспертных советов нашего форума. Конечно, мы с партией "Единая Россия" видим результат усилий во всех федеральных округах, но здесь, в Псковской области, вместе с командой Михаила Юрьевича Ведерникова действительно удалось добиться очень многого. Одной из причин стала адресная, тонкая настройка инструментов на федеральном и региональном уровне. Комитет по промышленности и торговле курирует пять госпрограмм, мы формируем законодательный каркас, необходимый для суверенитета страны. Это крайне сложная задача. Сегодня мы можем на такой авторитетной площадке обсудить специфику и проблемы небольших регионов со схожей с Псковской областью структурой экономики. Наш регион благодаря слаженной работе правительства Псковской области и губернатора имеет очень развитую, крепкую сеть инфраструктурных проектов. Наш комитет вместе с ассоциацией делает довольно большой объем работы по актуализации мер поддержки в контексте вызовов времени», - сказал Александр Козловский.

Он добавил, что в Псковской области находится множество передовых предприятий, однако остро строит проблема нехватки кадров.

Напомним, выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3-4 апреля.