«Деловая Россия» организовала в Пскове лекцию «Бизнес для молодежи»

Онлайн-лекция «Бизнес для молодежи» состоялась в псковском Доме молодежи 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Темой лекции стало молодежное предпринимательство. В рамках занятия рассмотрели проекты, которыми занимается общероссийская общественная организация «Деловая Россия», выяснили, какие качества необходимы для предпринимателя, а также рассмотрели бизнес-кейс школы английского языка.
Исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина отметила, что одним из основных направлений деятельности организации в работе с молодежью является обучение написанию грантов.
В лекции приняли участие активисты Международного клуба дружбы Псковской области и представители стран-партнеров, среди которых Гамбия, Габон, Маврикия.
Онлайн-лекция организована ПРО ООО «Деловая Россия».