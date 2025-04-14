Экономика

«Деловая Россия» организовала в Пскове лекцию «Бизнес для молодежи»

Онлайн-лекция «Бизнес для молодежи» состоялась в псковском Доме молодежи 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Темой лекции стало молодежное предпринимательство. В рамках занятия рассмотрели проекты, которыми занимается общероссийская общественная организация «Деловая Россия», выяснили, какие качества необходимы для предпринимателя, а также рассмотрели бизнес-кейс школы английского языка.

Исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина отметила, что одним из основных направлений деятельности организации в работе с молодежью является обучение написанию грантов.

«В настоящее время запущено 19 новых нацпроектов. Один из них посвящен молодежи и детям. Региональное отделение внимательно ознакомилось с этим нацпроектом, поэтому мы уделяем особое внимание грантам. Нам хотелось бы, чтобы молодежь была более активной, делилась идеями, задавала вопросы. Мы призываем всех обращаться к нам со своими идеями», — сказала Галия Акчурина.

В лекции приняли участие активисты Международного клуба дружбы Псковской области и представители стран-партнеров, среди которых Гамбия, Габон, Маврикия.

Онлайн-лекция организована ПРО ООО «Деловая Россия».