Экономика

ФАС требует признать несколько договоров аренды островских магазинов «Пятерочка» недействительными

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск управления Федеральной антимонопольной службы по региону к ООО «Агроторг» о признании недействительными договоров аренды нежилых помещений в Острове в целях осуществления торговой деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото из материалов дела № А52-1059/2025

В обоснование заявленных требований УФАС ссылается на нарушение закона о торговле в части приобретения дополнительных торговых площадей при превышении ООО «Агроторг» 25% доли от объема реализованных продовольственных товаров на территории Островского района.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 13 мая.