Экономика

Завод «ЗЭТО» провел переговоры с индонезийскими партнёрами на бизнес-форуме в Джакарте

Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», входящий в промышленный электротехнический кластер Псковской области, в лице исполнительного директора по ВЭД Станислава Абрамова при поддержке Российского экспортного центра принял участие в Бизнес-форуме Россия – Индонезия. Мероприятие, прошедшее 14–15 апреля 2025 года в Джакарте, объединило более 500 представителей бизнеса, государственных структур и экспертов двух стран, став важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на заводе.

Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»

Форум выступил площадкой для открытого диалога по ключевым направлениям, включая торговлю, энергетику, цифровые технологии, логистику, агропромышленный комплекс и межинтеграционное взаимодействие ЕАЭС – АСЕАН.

В рамках программы состоялись пленарные заседания, отраслевые сессии и многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная РЭЦ. ЗАО «ЗЭТО» активно включилось в работу: состоялась серия В2В-переговоров с индонезийскими партнёрами из энергетического сектора по возможности поставок электротехнического оборудования и реализации совместных проектов.

Одной из ключевых для «ЗЭТО» стала панельная дискуссия «Энергетический диалог России и Индонезии: курс на расширение». Участники рассмотрели перспективы сотрудничества в условиях глобального энергоперехода и климатических вызовов.

«Индонезия — стратегический партнёр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наш завод готов предложить решения, которые сочетают инновационность и надёжность, отвечая запросам индонезийского рынка. Участие в Форуме позволило не только представить наш экспортный потенциал, но и наметить конкретные шаги для реализации проектов в сфере "зелёной" энергетики и модернизации инфраструктуры», — отметил исполнительный директор по ВЭД ЗАО «ЗЭТО» Станислав Абрамов.

Мероприятие подтвердило взаимный интерес сторон к углублению взаимодействия. Индонезия, как одна из самых динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии, рассматривается Россией как перспективное направление для расширения несырьевого экспорта. Поддержка РЭЦ, включая помощь в организации переговоров и аналитику рынков, стала важным фактором успеха начала налаживания экспорта отечественного энергетического машиностроения на рынок Индонезии.