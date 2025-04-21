Экономика

О перспективах укрепления рубля рассказала директор Псковского отделения Россельхозбанка

Что значит укрепление рубля для российской экономики, рассказала директор Псковского отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«С одной стороны, благодаря позиции американского лидера пошёл определённый процесс, который позволил стабилизировать и укрепить рубль, который вошёл в число наиболее стабильных валют, но с другой стороны, торговые войны приводят к замедлению экономики по всему миру, спаду и рецессии и, соответственно, потребление природных ресурсов замедляется», - говорит Анна Тарасенко.

Так как экономика России очень сильно завязана на добыче углеводорода, то в этой ситуации рубль может отыграть всё своё укрепление, поэтому, по словам Анны Тарасенко, невозможно сказать, что это долгосрочный процесс укрепления рубля.