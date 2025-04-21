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Экономика

Псковская область занимает первое место по индексу прироста в сельхозотрасли в РФ — Андрей Козлов

24.04.2025 17:23|ПсковКомментариев: 0

Псковская область занимает первое место по индексу прироста в сельскохозяйственной отрасли в России. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В этом году у нас производство продукции сельского хозяйства достигло более 78 миллиардов рублей – это достаточно серьезная цифра. По индексу прироста мы занимаем первое место уже не по Северо-Западу, а по всей России. У нас индекс прироста 133,1% к прошлому году, в котором также был достаточно серьезный прирост. Это говорит о качественной работе нашего управления сельского хозяйства, правительства и, конечно, наших сельхозпроизводителей, которые в непростое для нас время: в условиях внешнесанкционного давления, различных факторов, логистики - достигли таких результатов. Псковская область это доказывает», – сказал Андрей Козлов.

Он отметил, что Псковская область находится в зоне рискованного земледелия, но тем не менее она обеспечивает себя всеми продуктами питания и различными товарами в масштабах области, а также переходит на экспорт продукции.

«У нас ряд предприятий занимается не только производством продукции у себя, но и экспортом за границу. Это Великолуксуий свиноводческий комплекс, он экспортирует свинину и во Вьетнам, и в Китай. Несмотря на то, что у нас не самые, наверное, большие меры господдержки, если брать северо-западные регионы, тем не менее результаты очень впечатляют. Одной из точек роста стала индивидуальная программа, которая у нас действовала на протяжении трех лет. В этом году мы опять в нее подтвердились, и наш регион был замечен на уровне Совета Федерации, на уровне правительства. И наш регион опять попал в эти программы ввиду того, что мы показали самый эффективный результат работы: на 1 вложенный рубль мы получили 7 рублей инвестиций. Это самый большой показатель вообще по России. Поэтому нам опять эти денежные средства дали. Надеюсь, что они также будут направлены на сельское хозяйство», – заключил Андрей Козлов.

Напомним, на сессии сегодня принят доклад «О ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2024 году».

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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