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Экономика

Доходы от приватизации вдвое превысили годовой план и составили 9,5 млрд рублей

25.04.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

По итогам первого квартала 2025 года бюджет пополнился более чем на 9,5 млрд рублей благодаря приватизации, сообщили в пресс-службе Росимущества. В финансовом плане на весь 2025 год изначально было запланировано всего 5,5 млрд рублей. 

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Властям удалось заработать на небольших сделках. Например, в Ярославской области продали акции глинодобывающей компании «Кварц», а московская фирма «Сталокс» за 53 млн стала владельцем выставочного комплекса «Башкортостан».

Правительство обычно дает сдержанные прогнозы по доходам, которые трудно предсказать, включая доходы от приватизации, объяснил Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии. Каждая приватизационная сделка уникальна, и точно предсказать стоимость предприятия на этапе продажи невозможно, подчеркнул он.

В то же время государство заинтересовано сохранять в собственности и в управлении только стратегически важные предприятия, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом приватизация привносит в бюджет дополнительные доходы, которые отчасти могут компенсировать сокращение ликвидной части ФНБ, пишут «Известия».

«Однако если казна пополняется лишь несколькими сотнями миллиардов в год, то это не такие большие деньги для бюджета. Кроме того, поступления от реализации имущества носят чаще всего единовременный характер. А от активов в госсобственности Минфин может постоянно получать дивиденды», — полагает эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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