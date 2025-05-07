Экономика

Псковская область поднялась на 70 место в рейтинге регионов по динамике зарплат

Псковская область заняла 70 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Как отмечается в исследовании, в Псковской области через 6,6 года более половины работников будут получать зарплату от 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности в регионе). Через 9,4 года- свыше 75% работников.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Мурманская область;

15 место - Санкт-Петербург;

18 место - Ленинградская область;

23 место - Новгородская область;

57 место - Вологодская область;

61 место - Калининградская область.

64 место - Республика Карелия;

65 место - Архангельская область;

Важно подчеркнуть, что в аналогичном исследовании, проведённом в прошлом году, Псковская область занимала 71 позицию.

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В исследовании производилась оценка достижения медианной зарплаты 100 тысяч рублей в России и субъектах РФ относительно начала 2025 года. Оценка динамики зарплат производилась по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Также в качестве индикативных показателей представлены оценки временных рамок достижения зарплаты уровня 100 тысяч рублей у 75% работников региона. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ.