Экономика

300 псковских индивидуальных предпринимателей получили выплаты от СФР

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплатило пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 300 индивидуальным предпринимателям с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в СФР.

203 предпринимателя получили выплаты по «больничным», 52 – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 15 – единовременные выплаты при рождении ребенка.

Правом на выплату пособий в 2025 году воспользовались индивидуальные предприниматели региона, которые вступили в добровольные правоотношения с отделением СФР по Псковской области в 2024 году и уплатили взносы на социальное страхование. Среди них - главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, другие лица, занимающиеся частной практикой, но не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Чтобы начать получать пособия в 2026 году, псковским предпринимателям необходимо вступить в добровольные правоотношения с региональным отделением фонда по обязательному социальному страхованию и не позднее 31 декабря 2025 года уплатить страховые взносы. Это можно сделать единовременно либо по частям. Сумма взносов рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда и составляет в Псковской области — 7 809,12 рублей.

Подать заявление о вступлении в правоотношения можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также в клиентской службе Отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.

В СФР напомнили, что сделав взносы на социальное страхование в 2025 году, предприниматель в 2026 году может получить:

пособие по временной нетрудоспособности;

по беременности и родам;

единовременное пособие при рождении ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

При наступлении страхового случая предпринимателю нужно лично либо через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда подать в региональное отделение СФР по месту регистрации заявление о выплате пособия и представить подтверждающие документы.