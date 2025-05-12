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Экономика

Дмитрий Мельников: Основной задачей съезда «Деловой России» был диалог с президентом

14.05.2025 12:37|ПсковКомментариев: 0

Предложения по решению ряда вопросов озвучили президенту Российской Федерации Владимиру Путину на XX съезде «Деловой России». Такими сведениями поделился руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров ПАО «Авар» Дмитрий Мельников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Основной задачей форума был диалог с президентом и профильными министерствами, у предпринимателей была возможность задать вопросы президенту и министерствам. Предлагалось создать пул вопросов. Многие из них пересекались. На мой взгляд, сама встреча была продуктивной. Я выделил бы вопросы по облегчению землепользования, есть много земель, которым сложно поменять назначение, нельзя на них вести деятельность. Многие предприниматели хитрят, конечно, но вопрос остается», - сообщил Дмитрий Мельников.

Также поднимался вопрос о памятниках культурного наследия, которые не используются. Гость студии пояснил, что предприниматели не рискуют вкладываться в такие объекты.

«Был вопрос о культурных памятниках. Многие находятся в плачевном состоянии, с ними ничего не сделать, так как их реставрация - это очень дорогое развлечение, особенно если это деревянные памятники. Часто бывает, что никто не берется их ремонтировать, а те, кто берется, ждут, пока они сами рухнут, а потом что-то строят поверх развалин. Предложили расширить программу льготного финансирования на эти памятники. Это затрагивает гостиничный бизнес и туристическую сферу. Сейчас отдых за границей стоит дорого, он недоступен многим жителям России, поэтому внутренний туризм нужно развивать», - заявил Дмитрий Мельников.

Также на съезде затронули тему возвращения иностранных инвесторов. 

«Поднимался вопрос возвращения иностранных инвесторов. С одной стороны, мы понимаем, что конкуренция нужна. При ее отсутствии нет стимула для роста. С другой стороны, есть российские производители, которые в нужный момент не дрогнули и продолжили инвестировать деньги в производство, расширяли свои мощности. Многие под определенные проекты брали кредиты по высоким ставкам. И у них тоже есть ожидания от этого бизнеса», - заметил Дмитрий Мельников.

Напомним, Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» присоединилось к форуму и XX съезду организации с участием президента РФ Владимира Путина 13 мая. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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