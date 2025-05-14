Экономика

Более 66 тысяч тонн мяса и субпродуктов произвели в Псковской области с января по март

66,5 тысячи тонн мяса и субпродуктов произвели в Псковской области с января по март 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Прирост по производительности к аналогичному периоду 2024 года составил 13,2%.

Напомним, в 2024 году специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области провели 25 плановых и 9 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, проверили 48 объектов, занятых в сфере оборота мяса и мясных изделий. В центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 842 образца мяса и мясных продуктов. 13,8% исследованных образцов мяса не прошли проверку по физико-химическим показателям.