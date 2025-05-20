Экономика

Девять псковских фермеров стали победителями грантового конкурса «Агростартап»

Девять псковских фермеров стали победителями грантового конкурса «Агростартап». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области, грантополучатели были определены на заседании комиссии по отбору заявителей для предоставления гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

Гранты будут предоставлены по следующим направлениям: два - на разведение крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и семь - по иным направлениям проектов создания и (или) развития хозяйства – овощеводство, садоводство, ягодоводство.

Напомним, грант «Агростартап» - это возможность получить от государства на безвозмездной основе финансовую поддержку на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в зависимости от направления деятельности. На финансирование грантов «Агростартап» в Псковской области в этом году направлено 47 млн рублей. Всего в Псковской области с 2019 по 2024 год гранты получили 33 крестьянских (фермерских) хозяйства на общую сумму 123,5 млн рублей.