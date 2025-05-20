Псковская пивоварня «Савицкий» три раза подряд получила главные награды фестиваля в Сочи

Продукция псковской пивоварни «Савицкий» в очередной раз одержала победу на конкурсе «Море пива в Сочи», сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей представитель пивоварни «Савицкий и сыновья» Владимир Федотов.
Фото: Владимир Федотов
Самое значительное достижение пивоварни — семь сортов, которые уже в третий раз подряд завоевали «золото» и дополнительно получили премию «Гран-при» за стабилизацию качества продукции.
Правило установлено самим фестивалем: сорта, побеждающие три года подряд, автоматически получают высшую награду — «Гран-при».
Напомним, ранее псковская пивоварня «Савицкий» получила медали конкурса «Росглавпиво».