Экономика

Псковская пивоварня «Савицкий» три раза подряд получила главные награды фестиваля в Сочи

Продукция псковской пивоварни «Савицкий» в очередной раз одержала победу на конкурсе «Море пива в Сочи», сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей представитель пивоварни «Савицкий и сыновья» Владимир Федотов.

Фото: Владимир Федотов

Самое значительное достижение пивоварни — семь сортов, которые уже в третий раз подряд завоевали «золото» и дополнительно получили премию «Гран-при» за стабилизацию качества продукции.

«На фестивале проходит конкурс на слабоалкогольную и безалкогольную продукцию, включая пивные напитки, воду, квас и другие напитки. Мы подали заявку и представили десять образцов нашей продукции. Все они получили награды: две бронзовые из восьми и восемь золотых. Семь позиций были отмечены уже в третий раз подряд. Кроме того, мы получили "Гран-при" за сохранение высокого качества продукции», - рассказал Владимир Федотов.

Правило установлено самим фестивалем: сорта, побеждающие три года подряд, автоматически получают высшую награду — «Гран-при».

Напомним, ранее псковская пивоварня «Савицкий» получила медали конкурса «Росглавпиво».