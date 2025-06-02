Экономика

Бюджетный комитет Собрания согласовал продление налоговых льгот для инвесторов

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством Александра Братчикова провёл заседание, предваряющее 45-ю сессию регионального парламента. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, депутаты одобрили изменения в закон «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области».

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Предложенные поправки вносят уточнения в положения закона, определяющие условия соответствия налогоплательщиков требованиям для применения налогового вычета.

«Закон работающий», – прокомментировал законопроект председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергей Михеев. По его словам, на параметрах областного бюджета эти изменения не отразятся, но позволят сохранить действующие меры поддержки промышленных предприятий для стимулирования повышения производительности труда.

Заместитель председателя комитета Андрей Михайлов поинтересовался, какой объём льгот получили предприятия региона в рамках закона об инвестиционном налоговом вычете. Руководитель профильного исполнительного органа ответил, что речь идёт о сумме, превышающей 150 млн рублей, а в целом предоставленные в 2024 году региональные налоговые льготы составили 302 млн рублей.

«Вы как финансист считаете эту меру эффективной?» - обратился Александр Братчиков к вице-губернатору Татьяне Бариновой. Специалист ответила, что Минфин ежегодно оценивает эффективность региональных налоговых льгот, и целесообразность действия инвестиционного вычета не ставится под сомнение. Депутаты рекомендовали принять предложенный проект закона на ближайшей сессии в двух чтениях.

Члены бюджетного комитета также согласовали изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды». В адресный перечень мероприятий добавлен ремонт пяти дворовых территорий, средства на которые появились за счёт полученной экономии при проведении конкурсных процедур на ремонт общественных пространств в муниципалитетах области.

Помимо этого, депутаты согласовали проект закона, касающийся продления двух ранее введённых в регионе налоговых льгот: нулевой ставки транспортного налога для участников СВО и членов их семей, а также освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов газораспределительных систем, построенных в рамках региональной программы газификации.

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Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергей Михеев, представляя законопроект, отметил, что пролонгация льготы по газовым объектам связана с продлением региональной программы газификации до 2028 года. Что касается блока поправок, связанного с транспортным налогом, то льгота распространяется на один легковой автомобиль для лиц, участвующих в 2025 году в специальной военной операции и выполняющих специальные задачи.