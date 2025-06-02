Экономика

Эксперт назвал причины повышения цен на картофель

Стабильный рост цен на картофель зависит от погодных условий, затрат на логистику и проблем с урожайностью, рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук при НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Если в январе 2024 года килограмм картошки стоил 28 рублей, то к маю 2025 года эта цифра возросла до рекордных 92 рублей. Это более чем втрое — рост составил 3,17 раза, и, вероятнее всего, тренд продолжится. Одной из основных причин удорожания картофеля являются неблагоприятные погодные условия.

«Пониженные температуры весной и засушливое лето 2024 года привели к снижению объемов производства и ухудшению качества урожая. Дефицит картофеля был зафиксирован не только в России, но и в соседней Белоруссии, традиционно ассоциирующейся с высокими урожаями этого корнеплода», — пояснил эксперт.

К тому же, в условиях низких цен на картофель в предыдущие годы многие сельхозпроизводители начали переориентироваться на более рентабельные культуры. Это также способствовало уменьшению предложения картофеля на рынке. Затраты на логистику и хранение также сыграли значительную роль в удорожании, пишет RuNews24.ru.

«Повышение цен на топливо и тарифы на транспортирование продукции оказали влияние на конечную стоимость картофеля. Несмотря на то, что расходы на перевозку килограмма картошки и других овощей приблизительно одинаковы, конечная цена остается различной. Налицо и накопительное поведение ритейлеров: торговые сети и посредники могли ограничивать объёмы реализации картофеля в ожидании дальнейшего повышения цен. В ответ на это население увеличивало закупки, создавая дополнительный спрос. Наконец, импортные поставки картофеля также увеличились. Однако, с учетом обесценивания рубля, стоимость импортного картофеля возросла. Недавно наблюдается некоторое снижение цен на импортную продукцию, но она по-прежнему остается соизмеримой с отечественной», — объяснил эксперт.

С учетом холодной весны 2025 года можно ожидать дальнейшие проблемы с урожайностью картофеля, так как уже на данный момент зафиксированы потери среди высаженных культур. Измененное потребительское поведение — переход на более доступные углеводы, такие как крупы и макаронные изделия — теоретически могло бы привести к снижению спроса на картошку, но возвращение цен к уровням начала 2024 года вряд ли стоит ожидать, заключил Яков Якубович.