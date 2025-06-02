Экономика

Валерий Лесников возглавил попечительский совет регионального отделения «Опоры России»

Валерий Лесников возглавил попечительский совет регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Об этом бывший председатель реготделения рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Сегодня в Пскове избрали нового председателя регионального отделения «Опоры России» на четырехлетний срок полномочий, им стал руководитель IT-компании Сергей Пакреев.

«Пришло время избирать нового председателя. У нас есть молодежное отделение и принцип развития. Нужно молодежь двигать вперед, - заметил Валерий Лесников. - Сергей Пакреев – руководитель IT-фирмы, структурированной человек, достаточно грамотно умеет поставить цели, задачи, распределить обязанности. Если у него будут вопросы по принципам работы общественной организации, я ему помогу. У нас ротация, смена поколений».

На пост председателя было два кандидата, Сергей Пакреев был выбран с перевесом в два голоса. Второй кандидат – Евгений Диденко – стал вице-председателем, вопрос о его назначении также был поставлен на голосование.

Помимо этого, в региональном отделении создали попечительский совет, его председателем будет Валерий Лесников. Также в структуру регионального отделения вошли восемь комитетов, одна комиссия. Всего в псковском отделении «Опоры России» состоит 91 человек.

«В общем, мы усиливаем работу предпринимательского сообщества на территории региона», - заметил Валерий Лесников.