Экономика

Михаил Ведерников встретился с новым председателем реготделения «Опоры России»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 4 июня встретился с новым председателем псковского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Пакреевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

«Надеюсь, что под вашим чутким руководством организация получит новый импульс и будет реализовано еще больше интересных и значимых проектов», — сказал Михаил Ведерников, поздравляя Сергея Пакреева с избранием на пост руководителя.

Стороны обсудили направления взаимодействия в части поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, что является одним из приоритетов экономической политики региональной власти и соответствует целям и задачам президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Многое сделано за несколько лет, — констатировал председатель реготделения "Опоры России“. — Сегодня мы являемся одним из крупнейших предпринимательских сообществ, целевая аудитория которого — малый и средний бизнес. С нашим участием на территории Псковской области проходят различные мероприятия для получения знаний и навыков в бизнес-среде. Наша задача — сделать платформу, на которой предприниматели будут обмениваться опытом, выстраивать коммуникации, достигать цели и результаты в общественной деятельности», — сказал Сергей Пакреев и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с органами власти.

Ранее пост председателя регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» занимал Валерий Лесников. Теперь он возглавил попечительский совет регионального отделения.