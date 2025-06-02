Экономика

Николай Романов: Вдохновляет, что в фермеры идет молодежь

В фермеры в Псковской области идет молодежь. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в рамках пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Нас очень вдохновляет, что на конкурс "Агростартап" заявляется молодежь», - сказал председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов.

По его словам, несколько лет назад гранты получали их родители, «а сейчас уже их дети». Причем, если у родителей не было специальных знаний, то детям они в первую очередь дают профильное образование.

Николай Романов отметил, что возраст начинающих фермеров — от 18 лет и старше. «Некоторые, например, Екатерина Грибова из Псковского района, еще учится в аграрном вузе. И будет заниматься овощеводством в рамках своего проекта», - уточнил глава профильного комитета.