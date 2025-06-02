Экономика

Николай Романов: В Псковской области подавали заявки на разведение ондатр и верблюдов

Агростартапы на разведение необычных животных в Псковской области подают каждый год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в рамках пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

На вопрос о стартапах по разведению нетипичных для региона животных Николай Романов поделился интересными примерами: «Пришел один молодой человек, который разводил ондатр и хотел доить их. Конечно, при нем мы не смеялись, но когда он ушел, смех разразился. Или, например, верблюды. У нас в Бежаницком районе есть пять верблюдов. Люди приходят и говорят, что хотят купить больше верблюдов, сделать стадо и снабдить верблюжьим молоком всю Псковскую область».

Он также упомянул о проекте по разведению маралов: «В позапрошлом году предприниматель получил агростартап на маралов. У него уже около 20 голов. Но надо съездить посмотреть. Он скрывал свою ферму, даже корреспондентам не показывал. В этом году ему сказали, что раз он заявил о своем агростартапе, то необходимо показать, потому что нам тоже нужно хвастаться перед населением, что такие вещи есть у нас в области».

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Николай Романов подчеркнул, что главное — это уверенность людей в своих идеях: «Нам очень нравится, как они убеждают. Они живут своими проектами и уверены, что все получится. Им нужна лишь небольшая поддержка».