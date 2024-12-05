Ферма по разведению маралов появилась в Куньинском районе

Ферма по разведению маралов алтае-саянской породы появилась в Куньинском районе благодаря проекту «Агростартап». На грантовые средства аграрии приобрели самое необходимое для запуска проекта — поголовье благородных оленей из 50 особей и автотранспорт, без которого сложно осуществить заготовку корма и его развозку по территории хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области
Для аграриев опыт разведения маралов был в новинку, но фермеры ответственно подошли к изучению особенностей ухода и общения с этими необычными для Псковского края животными. Фермер неоднократно выезжал в различные мараловодческие хозяйства страны в другие регионы, чтобы перенять опыт коллег.
Климат региона позволяет заниматься разведением благородных оленей без каких-либо специальных мероприятий, за некоторым исключением, в весенне-летний период, когда появляется большое количество насекомых. Однако в помощь аграриям уже разработаны эффективные и безопасные способы, позволяющие животным провести этот период без негативных последствий. Всю зиму, даже если она суровая, маралы проводят под открытым небом. Они не боятся мороза и ветра, поэтому для них не нужно создавать зимние теплые укрытия, что значительно упрощает их содержание.
Сейчас главной задачей для хозяйства будет планомерное наращивание поголовья оленей. «В следующем году надеемся получить как можно больше телят. Мы нацелены на долгую и интересную работу и верим, что так и будет», — заключил Андрей Пасуев.
Напомним, в этом году в Псковской области определили 13 получателей грантов «Агростартап». Общая сумма грантовой помощи составила почти 70 млн рублей. Средства направили фермерам, которые будут развивать крестьянские хозяйства в Псковском, Дедовичском, Палкинском, Куньинском и Великолукском районах, Печорском, Себежском, Дновском, Локнянском и Новоржевском муниципальных округах. Поддержка начинающим аграриям оказывается в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».