Экономика

Ферма по разведению маралов появилась в Куньинском районе

Ферма по разведению маралов алтае-саянской породы появилась в Куньинском районе благодаря проекту «Агростартап». На грантовые средства аграрии приобрели самое необходимое для запуска проекта — поголовье благородных оленей из 50 особей и автотранспорт, без которого сложно осуществить заготовку корма и его развозку по территории хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

«Грант "Агростартап“ оказался для нас огромным подспорьем. Мараловодство абсолютно новое для Псковщины направление животноводства. По сравнению с другими отраслями оно еще плохо развито в центральных областях и на северо-западе России. Но если правильно организовать дело, оленья ферма приносит неплохой доход, популяция копытных получает прирост, а потребители — массу полезных товаров в виде мяса, шкур, лечебных препаратов», — рассказал руководитель хозяйства Андрей Пасуев.

Для аграриев опыт разведения маралов был в новинку, но фермеры ответственно подошли к изучению особенностей ухода и общения с этими необычными для Псковского края животными. Фермер неоднократно выезжал в различные мараловодческие хозяйства страны в другие регионы, чтобы перенять опыт коллег.

«Это позволяет в настоящее время избежать различных ошибок при организации содержания оленей. К моменту приобретения маточного стада к теории содержания был готов, а практика часто вносит свои коррективы. Стараемся успешно справляться с возникающими вопросами, — сказал Андрей Пасуев. — Полученными знаниями и практическими навыками охотно делюсь и передаю их своим работникам. Учимся на практике и без отрыва от производства, так сказать».

Климат региона позволяет заниматься разведением благородных оленей без каких-либо специальных мероприятий, за некоторым исключением, в весенне-летний период, когда появляется большое количество насекомых. Однако в помощь аграриям уже разработаны эффективные и безопасные способы, позволяющие животным провести этот период без негативных последствий. Всю зиму, даже если она суровая, маралы проводят под открытым небом. Они не боятся мороза и ветра, поэтому для них не нужно создавать зимние теплые укрытия, что значительно упрощает их содержание.

«Олени легко одомашниваются и привязываются к людям. Но при этом сохраняют все свои полудикие инстинкты, очень любознательны и любят все новое. К людям относятся дружелюбно и с интересом», — поделился опытом общения с новыми для региона животными Андрей Пасуев.

Сейчас главной задачей для хозяйства будет планомерное наращивание поголовья оленей. «В следующем году надеемся получить как можно больше телят. Мы нацелены на долгую и интересную работу и верим, что так и будет», — заключил Андрей Пасуев.

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Напомним, в этом году в Псковской области определили 13 получателей грантов «Агростартап». Общая сумма грантовой помощи составила почти 70 млн рублей. Средства направили фермерам, которые будут развивать крестьянские хозяйства в Псковском, Дедовичском, Палкинском, Куньинском и Великолукском районах, Печорском, Себежском, Дновском, Локнянском и Новоржевском муниципальных округах. Поддержка начинающим аграриям оказывается в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».