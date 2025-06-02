Экономика

Николай Романов: Если человек «горит», у него все получится

«Если человек "горит" своим делом, у него все получится», - такое мнение высказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции, посвященной грантовому конкурсу «Агростартап».

По его словам, в регионе таких примеров много. Он напомнил о семье Яровых, начинавшей с 20-30 голов крупного рогатого скота. «Сейчас это сильное хозяйство. И в животноводстве заняты все, начиная от отца и заканчивая детьми, невестками и зятьями», - сказал Николай Романов.

Еще один пример успешной работы — семейная ферма Грибовых. «Шесть лет назад Грибовы занимались международными перевозками. У главы семейства было поле 5 га, и сам он на тракторе ездил, его обрабатывал. Плюс была линия по переборке картофеля. А сейчас что? Одно из крупных хозяйств. Картошка перерабатывается, вымытая продается в пакетах. Он - один из первых фермеров, кто вошел в "Пятерочки" и "Магниты". Все говорили, что это невозможно. А он всем сейчас рассказывает, что да, это трудновато, но реально», - рассказал председатель комитета.

Но самым неожиданным был, по словам Николая Романова, успех фермера Алексея Корочкина. «Он приехал с женой из Франции, рассказал, что занимается улитками и хочет создать улиточную ферму. Где Псковская область, где Франция, где улитки? Собрал своих специалистов, выехали, посмотрели, у семьи глаза горят. Приняли решение оказать грантовую поддержку. Сейчас нашу улиточную ферму знают во всей России», - отметил он.