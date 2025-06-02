Экономика

Итоги конкурса «Агростартап» в Псковской области подвели в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию пресс-конференции, которая прошла на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 5 июня.

Вот уже несколько лет в Псковской области проводится грантовый конкурс «Агростартап». Он позволяет крестьянским (фермерским) хозяйствам получать грантовые средства на развитие сельскохозяйственного бизнеса. В этом году победителями конкурса стали девять псковских фермеров.

Сколько заявок поступило на конкурс в этом году? На какие направления просили гранты? По каким критериям отбирали победителей конкурса? Какие проекты будут реализовывать победители этого года? Как обстоят дела у прошлогодних участников конкурса, получивших господдержку?

Об этом и не только рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.