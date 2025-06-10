Экономика

Андрей Козлов: Речи о дополнительных мерах поддержки аграриев пока не идет

Особое оказание поддержки необходимо аграриям только тогда, когда в регионе объявлено чрезвычайное положение, заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«В нашей области могут быть приняты меры поддержки, но если не объявлено чрезвычайное положение, то мы не можем говорить о дополнительных мерах поддержки сверх тех, которые предусмотрены нашими программами по сельскому хозяйству. Те программы, которые были заложены в начале года, уже были обсуждены. О дополнительных мерах поддержки пока не идёт речи, так как на данный момент чрезвычайное положение в области не объявлено. Такие меры могут быть приняты и периодически принимаются», — подчеркнул Андрей Козлов.

Парламентарий также напомнил, что дополнительная финансовая помощь предоставляется лишь в особых обстоятельствах, когда регион сталкивается с серьёзными проблемами, такими как засуха, эпизоотия или массовое повреждение посевов.

Председатель комитета по АПК подчеркнул самостоятельность аграриев и призвал их полагаться на собственный труд и умение адаптироваться к любым климатическим условиям.

«Нужно рассчитывать только на свои силы. Аграрии всегда двигаются вперёд, подняв голову и засучив рукава», - заключил Андрей Козлов.

Ранее депутат сообщил, что затяжные дожди в Псковской области не беспокоят аграриев, а наоборот, способствуют росту урожая.