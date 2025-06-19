Экономика

Новый цех возводится на территории Великолукского опытного машиностроительного завода

Великолукский опытный машиностроительный завод — пример того, как отечественное промышленное предприятие способно уверенно двигаться вперёд. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«ВОМЗ — пример того, как отечественное промышленное предприятие способно не только справляться с вызовами, но и уверенно двигаться вперёд, находя новые точки роста даже в условиях беспрецедентного санкционного давления. Это одно из крупнейших производств на Северо-Западе России, которое уже более 40 лет выпускает надёжное грузоподъёмное оборудование, механизмы для складской логистики и нестандартное оборудование по индивидуальным заказам. Сегодня предприятие уверенно расширяет свои возможности: во время визита на ВОМЗ вместе с директором Владимиром Анатольевичем Рахмановым мы обсудили текущее развитие и амбициозные планы», - рассказал Александр Козловский.

На территории завода возводится новый цех площадью 7 тысяч квадратных метров — он даст возможность производить ещё более мощные краны, в том числе грузоподъёмностью до 64 тонн, заметил депутат.

«Особая гордость предприятия — разработка и выпуск уникальной техники, не имеющей аналогов в России. Речь идёт о полностью автоматизированных складских системах, которые уже поставляются Центробанку России и маркетплейсу Wildberries. Важно, что всё программное обеспечение для этих решений создаётся силами специалистов самого предприятия. ВОМЗ показывает, что будущее — за высокотехнологичной автоматизацией, за промышленным суверенитетом, основанным на собственных инженерных решениях и производственных мощностях. Поддержка таких предприятий — важнейшая задача государства», - заключил Александр Козловский.