Экономика

Михаил Ведерников возглавляет делегацию Псковской области на ПМЭФ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Одно из ключевых событий в сфере экономики и бизнеса проходит с 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году основная тема мероприятия: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Треки деловой программы форума посвящены вопросам глобальной и российской экономики, развитию социальной сферы, технологий и цифровизации.

В состав региональной делегации вошли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, генеральный директор особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» Павел Соболь и другие.

В рамках деловой программы 20 июня запланированы рабочие встречи и переговоры главы региона с руководителями предприятий и организаций, заинтересованными в реализации различных проектов на территории Псковской области. Кроме того, Михаил Ведерников подпишет ряд соглашений о сотрудничестве, нацеленных на укрепление и развитие экономики региона.

Также традиционно на «полях» ПМЭФ губернатор примет участие в пленарной сессии, где выступит президент России Владимир Путин. Другие представители официальной делегации Псковской области будут работать на тематических площадках форума.

Отметим, что за прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.