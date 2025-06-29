Экономика

Ужесточились наказания за запуск бизнеса без уведомления Роспотребнадзора

Наказания за ведение предпринимательской деятельности без уведомления Роспотребнадзора ужесточились законодательно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении.

«Обращаем внимание предпринимателей на изменения в законодательстве. Ужесточена административная ответственность за ведение предпринимательской деятельности без уведомления Роспотребнадзора. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации вступили в силу 27 июня 2025 года», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В управлении напомнили, что любой ИП или юридическое лицо, приступающие к осуществлению предпринимательской деятельности (по многим видам деятельности, например – автомастерская, салон красоты), обязаны уведомить Роспотребнадзор о начале осуществления деятельности через Единый портал госуслуг или региональные порталы госуслуг (до начала ее осуществления).

Перечень видов деятельности и порядок подачи уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности изложены в статье 8 федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлении правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Таким уведомлением бизнес-субъект подтверждает, что он соблюдает обязательные требования, установленные в соответствующей сфере, и что установленным требованиям соответствуют и его работники, и его оборудование.

За нарушение этой обязанности ранее устанавливали административную ответственность (ст. 19.7.5.1 КоАП РФ), но привлечь к ней получалось далеко не всех нарушителей:

срок давности привлечения к ответственности до настоящего момента составлял всего 90 дней с момента начала осуществления предпринимательской деятельности без уведомления,

размеры штрафов были невысоки (3 000 - 5 000 руб. для ИП, 10 000 - 20 000 руб. для организаций).

Поправки в КоАП РФ решают проблемы:

Нарушением, согласно новой редакции ч. 1 ст. 19.7.5.1 КоАП РФ, станет не только не уведомление о начале предпринимательской деятельности (то есть однократное нарушение обязанности по уведомлению госоргана о том, что лицо приступает к деятельности), но и сама эта деятельность, реализуемая без предварительного уведомления. Таким образом, правонарушение переходит в разряд длящихся, и срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться с момента его обнаружения;

Сам срок давности существенно увеличен, - до одного года со дня совершения (в данном случае - и со дня обнаружения) правонарушения;

Размеры штрафов ощутимо повышаются – «дебютантов» оштрафуют на 7 000 - 12 000 руб./24 000 - 48 000 руб. (для ИП и организаций соответственно), тех, кто совершил данное нарушение повторно, - на 15 000 - 25 000/50 000 - 60 000 руб.).

Аналогичное повышение штрафов и удлинение срока давности привлечения коснется и случаев предоставления уведомления с заведомо недостоверными данными. Кроме того, наказывать станут и за несообщение сведений об изменениях в отношении уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности.