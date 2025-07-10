Экономика

Псковские депутаты утвердили изменения в закон об областном бюджете

Изменения в действующий закон об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласовали депутаты на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Параметры областного бюджета не изменяются.

Предложенные поправки в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ предусматривают техническое перераспределение между видами расходов бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала ОЭЗ «Моглино».