Экономика

В Псковской области насчитали 14,4 тысячи пчелиных семей

В Псковской области в 2024 году произвели 122,5 тонны меда, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

«Мед известен человечеству с древнейших времен. Это уникальный по своему составу и полезным свойствам продукт, в котором содержатся необходимые организму витамины и минералы», - отметили в Псковстате.

Природный ландшафт Псковской области благоприятен для пчеловодства. В 2024 году хозяйствами всех категорий области произведено 122,5 тонны меда. Это составляет 200 грамм на каждого жителя области.

Большую часть — 88,2% объема меда произвели в хозяйствах населения. Всего в области в 2024 году насчитывалось 14,4 тысячи пчелиных семей, что на 4,5% больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что пасечники Псковской области в 2025 году отметили снижение урожайности меда из-за непогоды.