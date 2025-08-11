Экономика

Оборот по крупным и средним организациям Великих Лук за полгода вырос на 20%

Оборот по крупным и средним организациям Великих Лук за первое полугодие 2025 года составил 106 миллиардов 102 миллиона рублей. Рост по данному показателю равен 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил глава города Великие Луки Николай Козловский в ходе своего еженедельного обращения.

По словам Николая Козловского, в разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот за первое полугодие 2025 года вырос на 19,4% по отношению к январю-июню 2024 года.

«Показатель потребления электрической энергии, газа и пара за шесть месяцев текущего года превысил данные января-июня 2024 года на 7,5%. Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за шесть месяцев 2025 года вырос на 1,5% по отношению к январю-июню прошлого года», — сказал Николай Козловский.