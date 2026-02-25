 
Экономика

Золото продолжает расти в цене на геополитической напряженности

0

Золото продолжает дорожать из-за сохраняющейся геополитической напряженности.

К 13:40 по Москве апрельские фьючерсы на золото дорожали на бирже Comex примерно на 0,4%, до $5198 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на 3,5%, до $90,575 за унцию, на платину - на 5,5%, до $2308 за унцию.

Напряженность вокруг Ирана сохраняется, что поддерживает спрос на драгоценные металлы в качестве защитного актива, пишет «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, хотя и предпочел бы обойтись без применения силы. При этом Штаты сосредоточили в регионе крупные военные силы, и эксперты опасаются, что удар по Ирану неизбежен.

Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что цена золота достигнет $6300 за унцию к концу 2026 года. Также банк улучшил долгосрочный прогноз цен на этот драгметалл до $4500 за унцию. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026