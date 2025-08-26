Экономика

В России подешевели капуста, картофель и морковь

Розничные цены на белокочанную капусту, картофель и морковь заметно снизились в России летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и исследовательской компании NTech.

«Цены на капусту, картофель и морковь заметно снизились в летнем сезоне 2025 года… По данным АКОРТ, в торговых сетях лидером снижения цен в овощной категории на 33-й неделе стала белокочанная капуста: минимальные цены на нее снизились на 38,3% по сравнению с серединой августа прошлого года - до 29 рублей за килограмм», - говорится в исследовании.

«Минимальные цены на картофель снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 42 до 35 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 10%, до 37 рублей за килограмм», - добавляется там.

Также отмечается, что минимальная стоимость репчатого лука в крупной сетевой рознице осталась на том же уровне, что и годом ранее - 38 рублей за килограмм. В то же время свекла подорожала за год на 9% - до 49 рублей за килограмм.

«Мониторинг NTech, отражающий динамику средних цен на овощи и фрукты во всех торговых форматах, подтверждает ценовые тренды торговых сетей - членов АКОРТ. Капуста в целом по стране за год подешевела на 32%, картофель - на 3%, морковь - на 2%. Стоимость свеклы и лука выросла на 8% и 13% соответственно», - поделились исследователи.

Кроме того, согласно материалам, в категории фрукты за год подешевели виноград и нектарины - на 4% и 3% соответственно. Вместе с тем, яблоки подорожали на 22% в годовом выражении, однако самые доступные отечественные яблоки в сетях, входящих в АКОРТ, дорожали медленнее - на 9%, до 110 рублей за килограмм.

«Но на 33-й неделе цены уже пошли вниз: по сравнению с предыдущей неделей яблоки подешевели на 2%, указывает NTech. Цена на яблоки первой ценовой категории снизилась еще сильнее - на 5%, согласно статистике АКОРТ», - поясняется в исследовании.

По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, которые приводятся в сообщении, годовой прирост цен на яблоки связан с влиянием прошлогодних заморозков, из-за которых урожай 2024 года был низким, и запасы российских яблок в хранилищах начали заканчиваться раньше обычного.

«Однако на прошлой неделе в сетевой рознице уже началось сезонное снижение цен, при этом ритейлеры продолжают инвестировать в цены на яблоки социальной категории, продавая их с отрицательной наценкой - на прошлой неделе розничные цены на них были в среднем на шесть рублей ниже закупочных», - добавил Богданов.

Он также подчеркнул, что снижение цен на капусту, картофель и морковь является результатом хорошего урожая в текущем году и расширения работы торговых сетей с локальными поставщиками, пишет РИА Новости.