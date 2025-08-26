Экономика

Для псковских работодателей изменятся правила подтверждения основного вида экономической деятельности

С 1 сентября для псковских работодателей изменятся правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска. Изменения коснутся 10 тысяч страхователей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОСФР по Псковской области.

Фото: Freepik / автор: pressfoto

Псковские работодатели ежегодно уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исходя из страхового тарифа, который устанавливает отделение СФР по Псковской области.

Тариф страховых взносов зависит от класса профессионального риска, которому соответствует основной вид экономической деятельности организации. Согласно действующему порядку, для подтверждения вида деятельности, работодатели региона обязаны ежегодно до 15.04. предоставлять документы в отделение СФР по Псковской области. После этого им устанавливается индивидуальный тариф, который соответствует уровню профессионального риска в организации. Так, в 2025 году основной вид экономической деятельности в региональном отделении СФР подтвердили 7 566 страхователей.

С 1 сентября 2025 года организациям больше не нужно ежегодно обращаться в отделении СФР по Псковской области для подтверждения основного вида деятельности (кроме обособленных подразделений юридического лица, зарегистрированных как самостоятельные страхователи, – для них порядок подтверждения остается прежним). Тариф будет определяться на основе актуальных данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП об основном виде деятельности по состоянию на 15 апреля текущего года. Если основной вид деятельности изменился, до 1 мая специалисты регионального отделения СФР уведомят страхователя об установленном ему с начала года размере страхового тарифа.

Дополнительную информацию по вопросам подтверждения основного вида экономической деятельности, обязательного пенсионного и социального страхования можно получить в региональном контакт-центре для консультирования страхователей 8(8112)700-201 (доб.1) или клиентских службах отделения СФР по Псковской области. Также возникшие вопросы можно адресовать специалистам отделения фонда в Telegram-чате «Псков СФР_страхователи».