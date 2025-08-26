Основы ведения бизнеса смогут бесплатно освоить псковские пенсионеры

В региональном центре «Мой бизнес» начался прием заявок на участие в федеральной программе «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста. Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Программа стартует 8 октября в 20 пилотных регионах, включая Архангельскую, Владимирскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Ленинградскую, Омскую, Псковскую, Самарскую, Саратовскую, Томскую, Тульскую области, Красноярский край, республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия) и Чувашскую Республику.
Комплекс мер поддержки включает: образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности; грантовую поддержку лучших бизнес-проектов; консультационное сопровождение опытными наставниками; сообщество единомышленников для нетворкинга.
Для участия в программе необходимо до 26 сентября заполнить заявку на официальном сайте: серебряныйстарт.рф. Участие бесплатное.
Программа «Серебряный старт» соответствует мировым тенденциям развития «серебряной» экономики и направлена на реализацию национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. Проект демонстрирует системный подход государства к решению демографических вызовов и развитию человеческого капитала.