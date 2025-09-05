Как вернуть часть расходов на обучение рассказали псковичам в налоговой

Вернуть часть расходов на обучение можно с помощью налогового вычета, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.
«УФНС России по Псковской области напоминает, что граждане могут получить социальный налоговый вычет, который позволяет физическому лицу вернуть часть средств, потраченных на обучение свое или членов семьи», - напомнили в налоговой.
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее, в том числе:
Также в налоговой напомнили, что обязательным условием для образовательного заведения является наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности на территории РФ. Лицензия необходима всем образовательным учреждениям, исключения из этого правила составляют репетиторы. В этом случае получить налоговый вычет по расходам на обучение в частном порядке можно, если педагог зарегистрирован в качестве ИП, а в коде ОКВЭД у него указана образовательная деятельность. Репетиторы с самозанятостью сюда не входят.
Получить вычет можно следующими способами:
Налогоплательщик имеет право представить в налоговый орган декларации не более чем за 3 предшествующих года. Так, в 2025 году заявить право на социальные налоговые вычеты можно за 2022, 2023 и 2024 годы.
В силу вступили изменения в части получения вычета на обучение, начиная с расходов, понесенных с 1 января 2024 года:
Подробная информация о видах социальных вычетов, порядке и способах их получения размещена на странице «Социальные налоговые вычеты» сайта ФНС России.