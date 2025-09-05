Псковcкая обл.
Экономика

Как вернуть часть расходов на обучение рассказали псковичам в налоговой

05.09.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Вернуть часть расходов на обучение можно с помощью налогового вычета, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

«УФНС России по Псковской области напоминает, что граждане могут получить социальный налоговый вычет, который позволяет физическому лицу вернуть часть средств, потраченных на обучение свое или членов семьи», - напомнили в налоговой.

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее, в том числе:

  • собственное обучение любой формы обучения (очная, вечерняя, заочная, иная);
  • обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
  • обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;
  • обучение своего супруга (супруги) по очной форме обучения (в отношении расходов по обучению начиная с 1 января 2024 года).

Также в налоговой напомнили, что обязательным условием для образовательного заведения является наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности на территории РФ. Лицензия необходима всем образовательным учреждениям, исключения из этого правила составляют репетиторы. В этом случае получить налоговый вычет по расходам на обучение в частном порядке можно, если педагог зарегистрирован в качестве ИП, а в коде ОКВЭД у него указана образовательная деятельность. Репетиторы с самозанятостью сюда не входят.

Получить вычет можно следующими способами:

Налогоплательщик имеет право представить в налоговый орган декларации не более чем за 3 предшествующих года. Так, в 2025 году заявить право на социальные налоговые вычеты можно за 2022, 2023 и 2024 годы.

В силу вступили изменения в части получения вычета на обучение, начиная с расходов, понесенных с 1 января 2024 года:

  • получить вычет можно в упрощенном порядке. В Личном кабинете налогоплательщика на основе данных от образовательных организаций автоматически формируется предзаполненное заявление, которое необходимо подписать и отправить;
  • для подтверждения права на вычет необходимо приложить только справку об оплате образовательных услуг по форме, утвержденной приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@;
  • максимальный совокупный размер вычета за собственное обучение увеличен со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, за обучение ребенка – с 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей;

Подробная информация о видах социальных вычетов, порядке и способах их получения размещена на странице «Социальные налоговые вычеты» сайта ФНС России.

Псковская Лента Новостей
