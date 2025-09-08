Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью

Этой осенью 12% компаний планируют сократить персонал — на 4 п.п. больше, чем в конце прошлого года, показал опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
Вдвое сократилась доля предприятий, готовых нанимать новых сотрудников: сейчас это лишь четверть, тогда как перед 2025-м их было более половины. Большинство же намерено сохранить действующий штат.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что также сокращения затронут машиностроение, добычу сырья и отдельные сегменты ритейла.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что основная причина роста сокращений заключается в падении потребительского спроса, пишут «Известия».
По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Коваленко, тенденция к сокращениям также связана и с оптимизацией процессов, а также внедрением новых технологий, включая ИИ.