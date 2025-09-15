Экономика

Ручной труд – новая роскошь: зарплаты псковских рабочих обогнали офисные профессии

В 2025 году Псковская область демонстрирует заметный рост зарплат в производственных и строительных профессиях. Согласно данным аналитиков сайта по поиску работы hh.ru, медианная зарплата для соискателей рабочих вакансий достигла 60,6 тысячи рублей этой осенью, что на 9,5 тысячи рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитика показывает, что в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер региона вошли направления, где доля рабочих специалистов превышает 50%. Наиболее заметный рост наблюдается в административном персонале (+82,4 тысячи рублей, до 133 тысяч), домашнем обслуживающем персонале (+62,7 тысячи рублей, до 128 тысяч) и автомобильном бизнесе (+34,8 тысячи рублей, до 92,5 тысячи). Рабочие профессии также показали положительную динамику: зарплаты рабочего персонала выросли на 6,9 тысячи рублей (до 96,3 тысячи), а в сфере производства и сервисного обслуживания — на 2,1 тысячи рублей (до 81 тысячи).

Примечательно, что рабочие профессии обошли по уровню дохода такие сферы, как маркетинг и реклама (49,1 тысячи рублей), финансы (55,7 тысячи рублей) и ИТ (59,2 тысячи рублей), заняв место в топ-10 самых высокооплачиваемых профессий региона.

«Сегодня работодатели предлагают соискателям с рабочими специальностями доходы, превышающие зарплаты более чем в 11 других сферах местного рынка труда. Рост доходов у рабочих объясняется нехваткой кадров в ключевых секторах экономики, таких как обрабатывающая промышленность и строительство. Это вынуждает компании повышать зарплаты для привлечения и удержания сотрудников», — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова.