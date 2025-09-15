Экономика

Дмитрий Мельников принял участие в ежегодной конференции поставщиков «АвтоВАЗ»

Глава регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников стал участником ежегодной конференции поставщиков, организованной АО «АвтоВАЗ», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия» / «ВКонтакте»

Мероприятие собрало ключевых представителей автомобильной отрасли и руководителей крупнейших компаний-поставщиков автокомпонентов и материалов.

Главными темами конференции стали стратегическое развитие базы поставщиков, обеспечение стабильности и высокого качества поставок, а также оптимизация затрат в цепочке поставок.

«Участие Дмитрия Мельникова в таком значимом событии демонстрирует активную позицию "Деловой России" в поддержке и развитии российского промышленного потенциала и делового сотрудничества на всех уровнях», - отметили в отделении.