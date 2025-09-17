Экономика

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о мерах поддержки фермеров в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Главная тема разговора - «Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты».

Какие возможности получения дополнительного финансирования есть у наших аграриев? Кто победил в недавнем конкурсе семейных ферм? Насколько успешно реализуются проекты победителей прошлогоднего конкурса? Будут ли псковские фермеры претендовать на грант «Агротуризм» от Минсельхоза? Что ждет фермеров и кооперативы в следующем году в части господдержки?

На эти и многие другие вопросы ответит заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким.