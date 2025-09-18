Экономика

Замминистра сельского хозяйства о конкурсах господдержки: Наша задача — помощь и консультация

Для получения господдержки от заявителя необходимо желание, идеи и «разумность» проекта. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН, посвященной мерам поддержки фермеров, рассказывая об основных этапах подачи заявки на грантовые конкурсы.

По ее словам, потенциальный заявитель должен прийти в министерство сельского хозяйства со своей идеей. Доработать ее помогут специалисты. «У насесть центр компетенций, специалисты которого постоянно на связи, консультируют, помогают. В том числе, с оформлением документов и разработкой бизнес-плана», - сказала она.

На первом этапе оцениваются документы, полнота и достоверность сведений. На втором этапе - собеседование. «Здесь нашему заявителю важно не растеряться и рассказать о проекте. В составе комиссий - руководители предприятий, люди опытные, знающие. И отвечая на вопросы, вполне возможно, что кто-то увидит свои завышенные планы. Бывает и такое», - рассказала Юлия Ким.

Кроме того, в бизнес-плане необходимо учесть многие факторы. Например, в аграрной отрасли важную роль играет погода.

«Аномальные погодные условия относятся к таким факторам, которые позволяют потом обратиться в комиссию, чтобы скорректировать свою дальнейшую работу», - добавила она.