Экономика

Самозанятым псковичам напоминают о сроке уплаты налога на профессиональный доход

Управление ФНС России по Псковской области напоминает, что самозанятые обязаны ежемесячно уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, неуплата налогов приводит к негативным последствиям, в том числе к начислению пени за каждый день просрочки.

Если дата уплаты выпадает на праздничный или выходной день, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Если этого не сделать в срок, то в следующие 10 календарных дней через приложение придет требование об уплате налога, но уже с пенями.

Для того, чтобы сумма налога была рассчитана правильно, налогоплательщик при получении денежных средств обязан сформировать чек в тот же день, когда поступила оплата от покупателя (заказчика) и обязан передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

через приложение «Мой налог»;

через оператора;

через кредитную организацию.

Если налогоплательщик использует в расчетах посредников, то сведения о каждой операции или сводные данные за месяц нужно передать в налоговый орган не позднее 9-го числа следующего месяца.

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.

Налог за месяц рассчитает налоговый орган и после этого не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.

Информация о налоге и об уплате отражается в мобильном приложении во вкладке «Налоги» и в веб-версии мобильного приложения во вкладке «Начисления».

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан можно узнать на промостранице «Налог на профессиональный доход», размещенной на официальном сайте ФНС России или по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.