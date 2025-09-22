Экономика

Новым округам Псковской области могут продлить срок заключения соглашения со Счетной палатой

Вопрос о внесении изменений в закон региона «О Счетной палате Псковской области» рассмотрели депутаты на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

«Это, наверное, тот единственный случай, когда муниципалитета рады, что у них хоть что-то забирают. Предлагаю принять данный законопроект в двух чтениях», - сказал председатель комитета Алексей Севастьянов.

В марте 2025 года на территории Псковской области в результате преобразования 11 муниципальных районов созданы муниципальные образования со статусом муниципальных округов и установлен переходный период для формирования на этих территориях органов местного самоуправления.

Закон устанавливает порядок заключения соглашения с представительным органом муниципального образования области о передаче Счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Законопроектом предусмотрено изменение даты направления решения, принятого представительным органом вновь образованного муниципального образования, о заключении соглашения со Счетной палатой - до 15 ноября текущего финансового года. Изменение даты «1 ноября» на «15 ноября» обусловлено периодом формирования органов местного самоуправления, который в 2025 году начинается после Единого дня голосования 12-14 сентября, а также датой принятия и регистрации уставов вновь образованных муниципальных образований.