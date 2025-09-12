Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе

Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в Псковской области, заявил спикер областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Председатель парламента также отметил, что «трёхдневное голосование позволяет большему числу избирателей выразить свою позицию на выборах». «А те, кто зарегистрировался на ДЭГ, могут проголосовать дистанционно. Это ещё один инструмент для выражения избирательной воли, который доступен даже в условиях ограниченного Интернета», - подчеркнул спикер.
Напомним, в Псковской области с 12 по 14 сентября выбирают депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов 1-го созыва. Также проходят дополнительные выборы депутата Собрания Струго-Красненского муниципального округа 1-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и депутата Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3.