Политика

Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе

Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в Псковской области, заявил спикер областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Единый день голосования с 12 по 14 сентября — по сути, завершающий этап муниципальной реформы в Псковской области, когда оставшиеся 11 муниципальных образований, преобразованные в округа, определят состав представительных органов власти. А те, в свою очередь, изберут глав муниципалитетов. Эта значимая веха не только укрепит местное самоуправление и повысит его эффективность, но и позволит гражданам более активно участвовать в процессе принятия решений на местах. Уверен, что всё это будет способствовать дальнейшему развитию региона и повышению качества жизни его жителей», — прокомментировал стартовавшие 12 сентября выборы Александр Котов.

Председатель парламента также отметил, что «трёхдневное голосование позволяет большему числу избирателей выразить свою позицию на выборах». «А те, кто зарегистрировался на ДЭГ, могут проголосовать дистанционно. Это ещё один инструмент для выражения избирательной воли, который доступен даже в условиях ограниченного Интернета», - подчеркнул спикер.

Напомним, в Псковской области с 12 по 14 сентября выбирают депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов 1-го созыва. Также проходят дополнительные выборы депутата Собрания Струго-Красненского муниципального округа 1-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и депутата Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3.