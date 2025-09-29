Экономика

«Люди труда»: Как привлечь кадры на промышленное производство. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Люди труда», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 октября. В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Сегодня гость студии – депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский.

Какую роль в решении кадровой проблемы в масштабах страны и нашего региона играют СоюзМаш и РСПП? Какие шаги предпринимаются по трудоустройству ветеранов СВО? Как побороть стереотип, что получить высшее образование и устроиться на «непыльную» работу престижнее, чем стоять у станка? Какими условиями сегодня можно привлечь молодежь на заводы?