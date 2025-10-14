Экономика

На четвёртый день проекта «СВОй бизнес» в Пскове изучали финансовое планирование бизнеса

В рамках образовательного проекта «СВОй бизнес», направленного на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей в сфере предпринимательства, состоялся четвертый день обучения. Программа была посвящена ключевым аспектам ведения бизнеса: от правовых основ до составления полноценного бизнес-плана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Центральной темой дня стало изучение юридических аспектов и системы налогообложения. Участники познакомились с вопросами ответственности предпринимателя и основами ведения бухгалтерского учета.

В качестве экспертов выступили специалисты управления Федеральной налоговой службы по Псковской области: Анна Буланькова — начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов; Алеся Давыдова — заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков; Владимир Копытов — заместитель начальника отдела оказания государственных услуг.

Также в программе приняла участие Ольга Савицкая — член Совета, эксперт бюро по поддержке предпринимателей Псковского регионального отделения «Опоры России».

Особое внимание было уделено практическим вопросам создания бизнеса и бизнес-планированию. Участники изучили источники стартового капитала — возможности финансирования на начальном этапе; экономику проекта и финансовое планирование — основы расчета рентабельности; производственный план — организация бизнес-процессов.

Завершающим этапом дня стала сборка бизнес-плана и проведение краш-теста бизнес-проектов. Участники смогли применить полученные знания на практике, получив обратную связь от экспертов.

Образовательный проект «СВОй бизнес» продолжает предоставлять участникам СВО комплексные знания для успешного старта в предпринимательской деятельности, сочетая теоретическую подготовку с практическими навыками ведения бизнеса, отметили в отделении.

Напомним, «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП в феврале 2025 года объявили о старте федерального проекта «СВОй бизнес». Образовательный курс для участников СВО проходит по партпроекту «Предпринимательство» и реализуется в рамках партийных инициатив «Единой России», направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, а также развитие предпринимательской среды в регионе. До этого программу уже успешно реализовали в Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской, Челябинской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других. До конца года проект охватит более 40 регионов.